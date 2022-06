Penafiel apresenta-se com ambição e plantel ainda em aberto

Redação com Lusa

Os rubro-negros, que voltam a ser orientados por Filipe Rocha, deram hoje o pontapé de saída na nova temporada, com o primeiro de dois dias dedicados a exames médicos a incluir as primeiras sessões de treino

Os rubro-negros, que voltam a ser orientados por Filipe Rocha, deram hoje o pontapé de saída na nova temporada, com o primeiro de dois dias dedicados a exames médicos a incluir as primeiras sessões de treino, num trabalho cujo foco estará em "claramente melhorar o sétimo lugar" da última época.

Filipe Ferreira, Gonçalo Loureiro, Leandro, Silvério, Édi Macedo, Robinho, Feliz, Roberto e Simãozinho são os repetentes que se apresentaram hoje, numa lista que incluiu o guarda-redes Nuno Macedo, entregue aos cuidados do departamento médico, e o médio Vasco Braga, cujo futuro não deverá passar pelo clube, apesar de ter contrato.

Na terça-feira são esperados Caio Secco, Lucas Tagliapietra e Bruno César, que também transitam da última temporada.

A grande novidade deste primeiro dia foi a presença dos nove reforços: Rúben Freitas, João Miguel e Bruno Pereira (defesas), Mica, Filipe Cardoso, Reko, João Oliveira e Diogo Batista (médios) e, ainda, Adriano Castanheira (avançado).

São ainda esperados mais três ou quatro jogadores, existindo ainda por preencher uma vaga no lado direito da defesa e no ataque, nomeadamente.

Até sexta-feira, dia 01 de julho, o plantel às ordens de Filipe Rocha vai trabalhar no estádio 25 de Abril, com uma sessão de treino matinal, sendo a exceção quarta-feira, com treino bidiário.

Os jogos de preparação iniciam-se no dia 13 de julho e prolongam-se até ao final do mesmo mês, sendo maioritariamente frente a equipas do principal escalão.

No dia 13, o Penafiel defronta o Gil Vicente, às 17:00, em jogo a realizar em Arcos de Valdevez, recebendo, depois, a 16, às 10:00, o Santa Clara.

Quatro dias depois, a 20, o Penafiel defronta o Marítimo em Lousada, às 09:30, seguindo-se a 23, às 10:00, a receção ao São João de Ver, equipa da Liga 3.

O programa de jogos particulares prossegue em Moreira de Cónegos, no dia 27 de julho, frente à equipa local, despromovida em 2021/22 à Liga SABSEG, às 10:00, terminando em Penafiel, no dia 30, às 10:30, diante do Vizela.

Plantel provisório do Penafiel para 2022/23:

Guarda-redes: Caio Secco, Filipe Ferreira e Nuno Macedo.

Defesa: Rúben Freitas (ex-Nacional), Lucas Tagliapietra, Gonçalo Loureiro, João Miguel (ex-FC Arges 1953, Roménia), Leandro Teixeira, Silvério, Simãozinho e Bruno Pereira (ex-Pedras Salgadas).

Médios: Mica Silva (ex-Farense), Reko (ex-Académica), João Oliveira (ex-Sosnowiec, Polónia), Diogo Batista (ex-sub-23 do Estoril-Praia), Filipe Cardoso (ex-Marítimo) e Bruno César.

Avançados: Roberto, Feliz, Édi Semedo, Adriano Castanheira (ex-Desportivo de Chaves) e Robinho.

Saíram: Edson Farias, Vitinha, Ruca, Capela (Académico de Viseu), David Caiado, Zé Valente, João Amorim, Gustavo Henrique, Rui Pedro, Pedro Prazeres, Ludovic e Ronaldo Tavares.