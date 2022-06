Penafiel anuncia reforço para a esquerda da defesa

Bruno Pereira jogou no Juventude Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, na última época.

Bruno Pereira é reforço do Penafiel para as próximas duas temporadas, anunciou o emblema duriense, esta quarta-feira. Depois de uma boa época no Juventude Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, com dois golos e cinco assistências em 23 jogos, o defesa-esquerdo, de 24 anos, salta para as competições profissionais.

Natural de Esposende, Bruno Pereira é passou pela formação do FC Porto e jogou no Stade Nyonnais, da Suíça, e nos sub-20 do Ascoli, de Itália. Seguiu-se o Académico de Viseu, o Eléctrico, o Sertanense, o Gafanha, o Armacenenses e o Benfica e Castelo Branco.

Rúben Freitas, João Oliveira, Diogo Batista e Adriano Castanheira são os outros reforços já anunciados pelos rubronegros.