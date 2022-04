Penafiel agrava crise do Estrela da Amadora na Liga SABSEG

Penafiel venceu no reduto do Estrela da Amadora

Formação amadorense ainda não tem a manutenção no segundo escalão garantida

Com vida resolvida na Liga SAGSEG, o Penafiel venceu este sábado, por 2-0, o Estrela da Amadora, em jogo da 32.ª jornada, aumentando a série dos amadorenses para sete jogos sem vencer.

O Estrela da Amadora tem a manutenção próxima, no entanto ainda por confirmar em termos matemáticos, ao passo que o Penafiel apenas compete pela melhor classificação possível, dado já não integrar a luta pela subida de escalão.

Tal contribuiu para um espetáculo pouco interessante, que na primeira parte exibiu maior intenção por parte dos amadorenses em chegar ao golo.

O conjunto da casa procurava pôr termo a uma série de quatro encontros sem marcar e foi quem mais fez por acionar o marcador, mais concretamente por três ocasiões e com as duas primeiras surgiram de forma praticamente consecutiva.

À passagem do primeiro quarto de hora, Madson esteve perto de marcar num remate em zona frontal após ter sido solicitado com um livre cobrado de forma curta metros ao lado, e, pouco depois, aos 17, foi Miguel Lopes quem atirou a partir do exterior. Mesmo sobre o intervalo, Anthony Correia não conseguiu emendar na direção da baliza após um canto batido ao segundo poste.

A equipa visitada reentrou com o mesmo ímpeto ofensivo, mas quem marcou foi o Penafiel aos 51 e através de jogada conduzida pela esquerda, a partir de onde David Caiado cruzou com precisão para a cabeça de Feliz Vaz, que assim colocou os durienses em vantagem, que poderia ter crescido aos 65, quando Robinho, segundos após ter entrado em campo, obrigou Gonçalo Tabuaço a defesa de recurso para canto.

O golo do Penafiel e a capacidade de este criar perigo sempre que se acercava da baliza do Estrela da Amadora retirou discernimento ao conjunto visitado, que procurava impor-se com cada vez menos critério e com isso aproveitava o conjunto nortenho, que esteve novamente perto de marcar por Feliz, aos 76.

O conjunto da casa procurou exercer um assalto final nos últimos minutos, porém sem sucesso, tendo inclusivamente sido penalizado pelo segundo golo de um Penafiel muito mais clínico no momento da finalização, a sentenciar o resultado por intermédio de Gustavo Henrique aos 90+4.

Desta forma, o Estrela da Amadora (13.º classificado, 36 pontos) ainda não confirma a permanência no segundo escalão, enquanto o Penafiel, destacou-se no sétimo posto, com 48 pontos.