Ricardo Batista eleito o melhor guardião da Liga SABSEG pelo terceiro mês seguido

Ricardo Batista, do Casa Pia, foi eleito o melhor guarda-redes da Liga SABSEG pelo terceiro mês consecutivo. Em janeiro, o guardião não sofreu qualquer golo nos três jogos que disputou (Vilafranquense, 2-0; FC Porto B, 3-0; Penafiel, 2-0).

Com 20,99 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, o guarda-redes do líder da II Liga superou a concorrência de Gril, do Académico de Viseu, que reuniu 19,14 por cento dos votos, e de Paulo Vítor, do Chaves, com 11, 11 por cento.