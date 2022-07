Pedro Trigueira reforça o Vilafranquense por duas temporadas

Redação com Lusa

Experiente guarda-redes alinhava no Tondela.

O guarda-redes Pedro Trigueira, ex-Tondela, é reforço do Vilafranquense para as próximas duas épocas, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga SABSEG.

O jogador, de 34 anos, vai disputar o segundo escalão português depois de nas últimas sete temporadas ter competido na I Liga, as duas últimas ao serviço dos tondelenses. Antes tinha jogado pelo Moreirense, Vitória de Setúbal e Académica.

Na carreira, o experiente guarda-redes, que se estreou no escalão máximo ao serviço do Rio Ave, em 2009/10, já representou o União da Madeira, Trofense e Boavista, todos na II Liga, assim como o Cinfães e o Ribeirão, onde competiu no terceiro escalão português.

Pedro Trigueira disputará a titularidade na baliza ribatejana com Luís Ribeiro e Fábio Duarte, guarda-redes que trocou o Benfica B pelo emblema de Vila Franca de Xira neste defeso.