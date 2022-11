Pedro Santos, do Benfica B, eleito o melhor jovem de outubro pelo Sindicato

Fez dois golos e duas assistências no mês em questão.

Pedro Santos, avançado do Benfica B, foi eleito o melhor jogador jovem de outubro na Liga SABSEG, numa votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores

Dois golos e duas assistências em quatro partidas deram brilho às exibições do jovem de 19 anos. Marcou nas vitórias sobre a B SAD e o Moreirense e serviu os colegas de equipa para golo no empate com a Oliveirense e no triunfo sobre os azuis.

O melhor jovem é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos, das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé, e da votação online realizada em www.sjogadores.pt.