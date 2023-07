Pedro Ribeiro: "Acho que se fez justiça porque fomos mais fortes"

Declarações do treinador após o Leixões - Portimonense (0-0, 5-4 após grandes penalidades), da segunda eliminatória da Taça da Liga, que se realizou em Matosinhos:

Comentário ao jogo: "Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito competente, uma equipa que tem feito campanhas na I Liga muito boas. Mas sabemos da nossa força, sabemos onde estamos a jogar, um estádio que catapulta a equipa para a frente, para a vitória.

E, honestamente, a haver um vencedor nos 90 e qualquer coisa minutos tinha que ser a equipa do Leixões, porque na maioria desses minutos foi a equipa mais consistente.

Mas foi um jogo muito difícil de ser conseguido nos penáltis. Acho que se fez justiça, mas poderia ter acontecido nos 95 minutos, porque fomos mais fortes".

Objetivos: "No Leixões, temos que encarar todos os jogos para ganhar, O principal é o campeonato. As taças são para ser disputadas como disputamos a Liga, para ganhar todos os jogos que disputamos. Acho que atingir a fase de grupos da Taça da Liga é bom para uma equipa da II Liga. Serão muito poucas as que vão conseguir. É com muita satisfação e o mérito é dos jogadores e dos adeptos".