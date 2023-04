Pedro Proença foi ver um jogo da II Liga

Assistiu ao Torreense-Covilhã ao lado dos presidentes Bruno Vitorino e José Mendes

O presidente da Liga, Pedro Proença, esteve esta tarde em Torres Vedras, onde assistiu ao jogo entre o Torreense e o Covilhã, a contar para a 27ª jornada da II Liga SABSEG, encontro que terminou com a vitória da equipa da casa por 3-1.

Na bancada do Estádio Manuel Marques, Pedro Proença fez-se acompanhar pelo presidente da SAD do Torreense, Bruno Vitorino, e pelo presidente do Covilhã, José Mendes.