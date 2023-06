Pedro Proença felicita Vilaverdense pela subida inédita à II Liga

Presidente da Liga Portugal reagiu nas redes sociais à vitória do conjunto de Vila Verde no play-off de acesso à Liga SABSEG, diante da B SAD, que perdeu por 1-2 em agregado e foi despromovida à Liga 3.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, recorreu este domingo às redes sociais para felicitar o Vilaverdense pela subida inédita à II Liga, na sequência da vitória no play-off de acesso à prova, diante da B SAD (2-1 em agregado), que confirmou a descida à Liga 3.

"Em nome da Liga Portugal, dou os parabéns ao @Lank Vilaverdense pela inédita subida à Liga Portugal SABSEG, desejando as boas-vindas ao futebol profissional. Parabéns a jogadores, equipa técnica, toda a sua estrutura, assim como a todos os sócios e adeptos do clube. Deixo uma palavra de reconhecimento à B SAD, por uma temporada bastante exigente e por ter tornado este play-off numa eliminatória emocionante", escreveu o dirigente, numa publicação do Facebook.

Depois do empate a uma bola registado no primeiro jogo, em Braga, os minhotos ganharam vantagem no play-off, em Rio Maior, com um golo do defesa João Batista, aos 22 minutos, que acabou por ser decisivo para a subida à Liga SABSEG na próxima época.

Já os azuis, que terminaram a segunda divisão na antepenúltima posição (16.ª), com 35 pontos, confirmaram a descida dos campeonatos profissionais, um ano depois da despromoção da I Liga.