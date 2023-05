Pedro Moreira não vai ser o treinador do Torreense em 2023/24

Torreense anuncia saída do treinador Pedro Moreira.

O Torreense, clube que disputa a II Liga, anunciou esta segunda-feira a saída do treinador Pedro Moreira, que não vai prolongar o vínculo para a próxima temporada.

"A Sport Clube União Torreense Futebol SAD e o treinador Pedro Moreira não irão prolongar o vínculo contratual, que termina no final da presente temporada", lê-se em nota oficial do clube.

No comunicado, o Torreeense enaltece a "enorme dedicação e profissionalismo por parte de Pedro Moreira, técnico que conduziu o SCUT a uma excelente campanha na Liga Portugal SABSEG, premiada com um honroso nono lugar na classificação, depois de uma notável recuperação após ter assumido o comando técnico com a equipa no último lugar".

Além dos resultados apresentados, a SAD deixa também elogios aos "valores éticos enquanto ser humano", com os quais se identificou "desde o primeiro contacto estabelecido e ao longo de todo o trajeto".

Pedro Moreira, de 48 anos, pegou na batuta do Torreense em setembro de 2022, substituindo Nuno Manta Santos, tendo, desde então, conquistado 12 vitórias e quatro empates em 27 jogos da II Liga.

"Ao Pedro Moreira, a Sport Clube União Torreense Futebol SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais!", refere ainda a nota de despedida.