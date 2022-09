Pedro Moreira contra a desconfiança na estreia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Novo treinador, que nunca liderou uma equipa sénior, foi esta sexta-feira oficializado no Torreeense

Aos 47 anos, Pedro Moreira, ex-adjunto de Paulo Fonseca, tem um currículo recheado de títulos. Agora, vai lutar por tirar o Torreense dos últimos lugares da II Liga.

Pedro Moreira foi ontem apresentado como sucessor de Nuno Manta no comando técnico do Torreense, contando que tornar-se treinador principal de uma equipa sénior "era uma ambição" que tinha para a carreira, em grande parte feita como adjunto de Paulo Fonseca no Paços de Ferreira, FC Porto, Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.

Aos 47 anos, o técnico considera o compromisso assumido com a SAD de Torres Vedras "um grande desafio" que, a credita, "irá correr bem" e no qual pretende "dissipar alguma desconfiança sobre a falta de experiência como treinador principal". Com o Torreense na última posição da Liga SABSEG, Pedro Moreira pretende subir na classificação para que a equipa "ganhe confiança", mas vinca que "implementar novas ideias não é fácil".

A semana de paragem do campeonato vai ser "importante" para trabalhar, mas, insiste, não crê que "vá tudo acontecer neste período". Uma ideia de "jogo positivo, com posse, boa circulação e pressão em zona alta" é defendida por Pedro Moreira, que no trabalho não abdica de pilares como "a organização, a atitude e a dedicação".