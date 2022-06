Pedro Monteiro deixa Viseu e ruma ao Kuwait

Em Portugal, o defesa, que esta época foi o jogador mais utilizado pelos viseenses (2934"), já representou Leixões, Feirense, Braga, Freamunde, Estoril, Paços de Ferreira e FC Porto.

Pedro Monteiro assinou por uma temporada com o Al-Fahaheel, emblema do Kuwait. O central, de 28 anos, que tinha chegado ao Académico de Viseu no passado verão, estava em fim de contrato, ainda chegou a receber uma proposta de renovação, mas preferiu continuar a carreira no estrangeiro, onde terá a sua segunda experiência, depois de uma passagem pelo Apollon Limassol (Chipre), em 2015/16.

Além do Al-Fahaheel, que poderá vir a ter um treinador português e mais reforços lusos, Monteiro tinha convites do Chipre, Indonésia e Índia, mas optou pelo Kuwait.

Em Portugal, o defesa, que esta época foi o jogador mais utilizado pelos viseenses (2934"), já representou Leixões, Feirense, Braga, Freamunde, Estoril, Paços de Ferreira e FC Porto.