Treinador de 54 anos, com vasta experiência na Liga SABSEG (343 jogos), foi escolhido para suceder a António Barbosa.

Pedro Miguel é o novo treinador do Varzim. O clube liderado por Edgar Pinho anunciou esta segunda-feira a contratação do treinador de 54 anos que sucede a António Barbosa no comando da equipa que ocupa o penúltimo lugar da Liga SABSEG.

"Pedro Miguel é o novo timoneiro do Varzim Sport Club. O treinador de 54 anos, natural de Oliveira de Azeméis, chega acompanhado pela sua equipa técnica constituída por Gabriel Couto, Bruno Sousa, Mário Morgado e Pedro Costa", publicou o clube nos canais oficiais e nas redes sociais.

Com 343 jogos na II Liga, Pedro Miguel orientou a Oliveirense em 13 épocas, esteve mais duas no Feirense e uma no Leixóes, tendo iniciado a carreira no Louletano, como adjunto. A estreia como treinador do Varzim está marcada para domingo, em casa, contra o Trofense, jogo relativo à 14.ª jornada da Liga SABSEG que tem início às 19h30.