Guarda-redes de 26 anos fecha as opções para a baliza.

Pedro Mateus é o mais recente reforço do Feirense, o quarto desta época e o terceiro vindo da Sanjoanense, depois dos médios Rúben Alves e Jorge Pereira.

O guarda-redes, 26 anos, fecha a baliza, juntando-se a Arthur e Rogério, que transitam da época anterior.

Formado no Marítimo, onde fez grande parte do seu percurso, Pedro teve também uma aventura no Olympias (Chipre).