Pedro Henrique entra para dar terceiro triunfo seguido ao Farense

Um penálti convertido por Pedro Henrique, que tinha entrado minutos antes, decidiu hoje o triunfo do Farense sobre o Covilhã (1-0), o terceiro consecutivo dos algarvios na II Liga SABSEG, no jogo da 28.ª jornada.

O golo do avançado brasileiro, que 'ganhou' a grande penalidade e marcou aos 79, três minutos depois de entrar, confirmou o bom momento de forma dos algarvios desde que Vasco Faísca assumiu o comando técnico, com sete vitórias em 13 jogos.

A equipa de Faro ocupa o 10.º lugar, com 37 pontos, e afastou-se da zona de descida, enquanto o Sporting da Covilhã está no 16.º posto, que dá acesso ao 'play-off' de manutenção, com 26.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Sporting da Covilhã, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Pedro Henrique, 79 minutos (grande penalidade).

Farense: Rafael Defendi, Cláudio Falcão, Robson, Vasco Oliveira, Bandarra (Abner, 87), Jonatan Lucca, Bruno Paz (Fabrício Isidoro, 61), Mayambela, Madi Queta (Harramiz, 76), Elves Baldé (Vasco Lopes, 61) e Cristian Ponde (Pedro Henrique, 76).

(Suplentes: Ricardo Velho, Vasco Lopes, Bura, Fabrício Isidoro, Harramiz, Abner, Mica, Sylla e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira (Ryan Teague, 83), André Almeida, Héliton, David Santos, Jean Felipe, Gilberto, Tembeng (Arnold, 83), Rui Gomes (Samu, 70), Felipe Dini (Diogo Almeida, 64) e Kukula (Camilo Triana, 64).

(Suplentes: Bruno, Jorge Vilela, Arnold, Diogo Almeida, Ryan Teague, Sena, Samu, Vítor Carvalho e Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Paz (23), Robson (36), Fabrício Isidoro (68) e Rafael Defendi (69).

Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.