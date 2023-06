Pedro Henrique despede-se do Farense e pode ter no Chaves o próximo clube

Pedro Henrique, à direita, com a camisola do Farense

Avançado brasileiro ajudou o clube algarvio a regressar ao principal escalão.

O avançado Pedro Henrique, que chegou a Faro em agosto de 2020, tendo realizado 97 jogos e marcado 30 golos, está de saída do clube algarvio e o Chaves deverá de ser a próxima paragem.

O jogador brasileiro de 26 anos deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais. "Todo ciclo se encerra e hoje chegou o dia de me despedir do Farense. Clube que se tornou a minha casa e pelo qual tenho imenso carinho. Onde cresci, aprendi e serei eternamente grato. Só posso agradecer a todos os meus companheiros com quem joguei, equipas técnicas, direção, funcionários. E claro, a vocês adeptos por todo o apoio e carinho desde o meu primeiro dia. Jamais vou esquecer dos anos em que vesti essa camisola. Saio com o sentimento de dever cumprido e mesmo longe estarei sempre a torcer pelo Sporting Clube Farense", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por PH96 ⚽️ (@pedrohenrique_9sei6)

Pedro Henrique, recorde-se, passou ainda pelo Leixões e Benfica B no futebol português.