Pedro Duarte vai ser o treinador do Académico de Viseu

Pedro Duarte, que na época passada orientou o Estoril (primeiro os Sub-23, depois a equipa principal) está, sabe O JOGO, muito próximo de ser oficializado como novo treinador do Académico de Viseu, em sucessão de Sérgio Bóris, despedido ao fim de seis jornadas sem vitórias (três empates apenas).

Pedro Duarte, com 40 anos, conquistou um inédito campeonato nacional de juniores, pelo Braga, em 2013/14. Passou depois pela formação dos chineses do Tianjin Teda, foi adjunto no Covilhã e treinou ainda o Maria da Fonte, do Campeonato de Portugal. Na época passada teve cinco vitórias, dois empates e duas derrotas no Estoril. Hoje já deve orientar o treino e vai estrear-se no banco do Viseu no sábado, em casa do Benfica B.