Pedro Duarte não resiste aos maus resultados e deixa a Académica

Mais uma chicotada no clube de Coimbra esta época.

Pedro Duarte deixou o comando técnico da Académica. O treinador de 41 anos foi anunciado em Coimbra no final do mês de novembro, substituindo João Carlos Pereira, mas não conseguiu colocar a equipa na rota do sucesso. Em 13 jogos sob o comando de Pedro Duarte, a Briosa alcançou apenas três triunfos.

A Académica está a protagonizar uma temporada de baixo rendimento e ocupa o último lugar da Liga SABSEG, com apenas 14 pontos em 24 jornadas. Está a cinco do Covilhã, clube que está no 16.º posto, que dá acesso a um play-off.

É ainda uma incógnita quem irá orientar a sessão de trabalho prevista para a tarde desta quinta-feira