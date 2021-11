Oficial: Pedro Duarte é o novo treinador da Académica

Redação com Lusa

Pedro Duarte tem a espinhosa missão de retirar a Académica do último lugar da Liga SABSEG.

Pedro Duarte é o novo treinador da Académica, até ao final da época, substituindo João Carlos Pereira, que no domingo pediu a demissão após nova derrota dos estudantes, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga SABSEG.

Em comunicado, o clube que ocupa o último lugar da II Liga salienta que o técnico, de 41 anos, natural de Braga, onde deu início à carreira, conta no currículo com um título de campeão nacional de juniores pelo Braga.

O novo treinador da "briosa", o terceiro da época (depois de Rui Borges e João Carlos Pereira), conta ainda com uma experiência na China, onde treinou os sub-19 do Tianjin Teda, e passagens pelo comando técnico do Estoril, Académico de Viseu e Sanjoanense.

Completadas 11 jornadas no campeonato secundário de futebol profissional, o clube dos "estudantes" totaliza apenas dois pontos, a cinco de distância do Varzim, penúltimo classificado.