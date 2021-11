Pedro Duarte deverá ser o novo treinador da Académica

De acordo com o Diário de Coimbra, o treinador, de 41 anos, chegou na manhã desta quinta-feira a Coimbra e, se as negociações chegarem a bom porto, deverá assinar contrato e orientar o treino desta tarde.

Pedro Duarte deverá ser o eleito pela direção da Académica para suceder a João Carlos Pereira no comando técnico da equipa.

De acordo com o Diário de Coimbra, o treinador, de 41 anos, chegou na manhã desta quinta-feira a Coimbra e, se as negociações chegarem a bom porto, deverá assinar contrato e orientar o treino desta tarde, tendo então estreia marcada para domingo na receção ao Covilhã.

Depois de Rui Borges e João Carlos Pereira, o técnico, que tem no currículo um título de campeão nacional da 1.ª Divisão de juniores pelo Braga e que também comandou Sanjoanense, Académico de Viseu e Estoril, entre outros, tentará tirar a Briosa do último lugar do campeonato.