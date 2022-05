Pedro Costa desafia Edgar Pinho nas próximas eleições do Varzim

Engenheiro de profissão será acompanhado por Edgar Cabreira (Assembleia Geral) e David Marques (Conselho Fiscal)

Edgar Pinho, atual presidente do Varzim, que entregou a lista esta manhã, perto do fim do prazo, e que se candidata a um segundo mandato de três anos no clube, terá Pedro Costa como concorrente no próximo ato eleitoral poveiro.

Com 28 anos, engenheiro de profissão, sócio n.º 2430, Pedro Costa apresenta-se a votos acompanhado de Edgar Cabreira, na Assembleia Geral, e David Marques, no Conselho Fiscal.

O próximo ato eleitoral do Varzim está agendado para dia 28 de maio e irá decorrer na sede do estádio, entre as 10 e as 19 horas.