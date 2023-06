Pedro Carvalho é a 13.ª renovação do Belenenses para 2023/24

O médio, de 20 anos, vai prosseguir no emblema do Restelo na próxima época, sendo, para já, a 13.ª renovação oficializada.

Pedro Carvalho vai continuar a representar o Belenenses na próxima temporada e vai, por isso, integrar o plantel que vai disputar a II Liga. O clube do Restelo anunciou a renovação por um ano do jovem médio, de 20 anos, que também pode atuar como central. Aliás, a sua polivalência é muito apreciada pelo treinador belenense, Bruno Dias.

Depois de ter terminado a formação em Belém, Pedro Carvalho começou a trabalhar com o plantel principal na época passada e ainda fez dois jogos na Liga 3, frente à Académica e ao Oliveira do Hospital. Destacou-se, sobretudo, ao serviço da equipa B do Belenenses, onde apontou nove golos e conquistou a subida à II Divisão distrital a Associação de Futebol de Lisboa. Com a continuidade de Pedro Carvalho, sobe para 13 o número de renovações.