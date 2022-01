Alteração no Académico de Viseu

Pedro Bessa é o novo diretor desportivo do Académico de Viseu, informou a SAD do clube da II Liga SABSEG.

O novo diretor desportivo chega ao clube viseense poucas horas depois da SAD do Académico de Viseu ter oficializado a contratação de Pedro Ribeiro como novo treinador da equipa principal, tendo substituído Zé Gomes, que deixou o clube, atual 13.º classificado da II Liga, com 17 pontos em 16 jogos realizados para o campeonato.

O Académico de Viseu viu cancelado o treino de hoje, na sequência de um surto de covid-19, que afeta sete jogadores e um elemento do "staff" do clube, estando a situação a ser acompanhada pela autoridade de saúde local.

Para a II Liga de futebol, o próximo jogo dos beirões está agendado para sábado, no Estádio 25 de abril, frente ao Penafiel.

COMUNICADO

"Pedro Bessa é o novo diretor desportivo do Académico de Viseu FC, Futebol SAD. A Académico de Viseu FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com Pedro Bessa para assumir o cargo de diretor desportivo da equipa principal a partir desta segunda-feira.

Pedro Bessa conta com uma vasta experiência no mundo do futebol profissional. Confiamos no profissionalismo e no empenho do Pedro Bessa."