Pedro Barcelos e o bom arranque do Mafra: "Temos de sonhar alto"

Pedro Barcelos, defesa do Mafra

Equipa do Mafra venceu dois dos primeiros três jogos da Liga SABSEG.

A ocupar o 7º posto da Liga SABSEG com duas vitórias nas três jornadas iniciais da competição, o Mafra quer ir mais longe na competição. Satisfeito com o bom arranque da equipa, o defesa Pedro Barcelos quer os mafrenses focados no objetivo de chegar à Liga Bwin na próxima época.

"A II Liga é uma competição de alta qualidade, então começar o campeonato da melhor forma possível é essencial. Cada ponto faz muita diferença agora e principalmente mais à frente para atingirmos nossos objetivos. O clube fornece-nos tudo o que precisamos para trabalhar com alta intensidade e qualidade, então só temos de sonhar alto, lutar na parte de cima tabela e atingir os objetivos que todos almejam", afirmou.

Utilizado em cinco jogos até ao momento, o defesa central, de 25 anos, ajudou a equipa com um dos golos na vitória na última jornada com o Académico de Viseu (3-1). Na segunda temporada no Mafra, Pedro realçou a importância dos treinos para o bom momento.

"Hoje os jogos mais do que nunca decidem-se muito na bola parada e fico feliz por ajudar tanto na parte defensiva como no ataque", celebrou.

O Mafra volta a jogar na próxima segunda-feira, quando o Vilafranquense, às 19h00, no estádio Municipal de Mafra, na quarta jornada da Liga SABSEG.