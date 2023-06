Pedro Aparício fica mais uma temporada ao serviço do Moreirense

Pedro Aparício com a camisola do Moreirense

SAD acionou a cláusula de opção do médio, que vai continuar por mais uma época. Será a estreia do jogador na I Liga.

A SAD do Moreirense continua a alinhavar o plantel que na próxima temporada vai disputar o primeiro escalão nacional, depois de uma campanha que culminou com o regresso ao convívio dos grandes e com o título de campeão. Nesse sentido, os responsáveis dos cónegos acionaram a cláusula de opção de mais uma época prevista no contrato do médio-ofensivo Pedro Aparício, 27 anos.

O jogador foi um dos esteios da equipa de Pedro Alves, contabilizando 39 jogos, seis golos e cinco assistências numa excelente campanha também a nível individual. A continuidade de Pedro Aparício ao serviço do Moreirense permitir-lhe-á estrear-se na I Liga.

Natural de Aveiro, o médio fez a formação no Beira-Mar, pelo qual jogou, mais tarde como sénior, e passou ainda pelo Gafanha, Águeda e Mafra, numa carreira feita a pulso desde os campeonatos distritais da AF Aveiro.

Este é o segundo jogador do plantel da subida que continuará no plantel, depois de, na véspera, João Camacho ter renovado a ligação.



Três adjuntos chegam com Rui Borges

Com Rui Borges oficializado para a próxima época, para a sua primeira experiência como treinador da I Liga, a equipa técnica terá três adjuntos que o acompanham: Ricardo Chaves, adjunto, Fernando Morato, preparador-físico, e José Meireles, analista. Por confirmar está ainda se Pedro Taborda, treinador de guarda-redes, e Leandro Mendes e Castro, adjuntos, transitam da equipa técnica anterior.