"Paulo Fonseca é a minha referência na forma de trabalhar e de ver o jogo"

Pedro Moreira estreou-se esta época como treinador principal, depois de nove anos como adjunto do técnico do Lille. O treinador tirou a formação de Torres Vedras do último lugar da Liga SABSEG e colocou-a numa posição confortável. Apesar de não ter feito pré-época, já tem a equipa mais perto do que deseja.

No final de setembro de 2022, Pedro Moreira assumiu o comando técnico do Torreense para colmatar a saída de Nuno Manta. Na altura, a formação de Torres Vedras ocupava o último lugar da tabela classificativa, com apenas quatro pontos. Agora, cinco meses depois, já está no 12.º lugar, com 27 pontos. Números que permitem ao Torreense ocupar uma posição confortável, muito por mérito de Pedro Moreira naquela que está a ser a sua primeira experiência como treinador principal.

Apesar da ainda curta experiência nesta função, o técnico conta com um vasto currículo como adjunto de Paulo Fonseca, com quem trabalhou na Roma (Itália), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Braga, FC Porto e Paços de Ferreira. "Foi fundamental" trabalhar com ele", vinca a O JOGO, cotando o mestre como "um dos melhores treinadores nacionais, uma referência na forma de pensar o jogo".

"Estive com o Paulo Fonseca durante nove anos e ele sempre nos permitiu uma grande abertura para termos voz ativa naquilo que fazíamos. Talvez seja por isso que tenho uma visão diferente do jogo. Neste momento, ele é a minha referência na forma de trabalhar e de ver o jogo", explica.

Dado o passo para assumir o comando de uma equipa técnica, Pedro Moreira conta que "não foi fácil alguém acreditar nas minhas ideias", mostrando-se "muito grato" aos responsáveis do Torreense "por terem sentido que eu podia ajudar".

No ano um como principal responsável de uma equipa, o treinador faz um balanço positivo da campanha em Torres Vedras. "Não tivemos hipótese de fazer pré-época, pelo que esta acabou por ser feita em competição, sobretudo nos jogos da Taça da Liga, onde lutámos até ao fim por um lugar nos quartos-de-final. Tivemos esse tubo de ensaio que nos ajudou", expõe Moreira, que também definiu uma mudança na tática utilizada. "Com a Taça da Liga conseguimos definir outras formas estratégicas de pensar o jogo e até mudamos o sistema, de 4x2x3x1 para 4x4x2, o que nos tornou uma equipa muito mais organizada defensivamente e nos permitiu sofrer menos golos. Agora, o objetivo é conseguir a permanência o mais rápido possível", aponta.

Derrota com o Ac. Viseu não vai abalar a equipa

Na última jornada da Liga SABSEG, o Torreense perdeu por 2-1 frente ao Ac. Viseu, resultado que Pedro Moreira espera que "não abale a equipa". "Fizemos uma primeira parte parte fantástica contra um candidato à subida. Não foi uma superioridade tão evidente. Perder como perdemos é sempre complicado, mas vamos continuar a trabalhar", frisa.