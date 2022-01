"Nenhum jogador está "no ponto" aos 19 anos, sei que preciso de evoluir"

Paulo Bernardo mostra-se orgulhoso por já se ter estreado pela equipa principal, agradece o prémio da iniciativa promovida por O JOGO e sublinha que tudo se deve ao coletivo "forte"

Paulo Bernardo foi o grande destaque da primeira metade da época do Benfica B, de tal forma que os 18 treinadores da Liga SABSEG o elegeram, por maioria, o melhor jogador do ano e a jovem promessa, na votação promovida por O JOGO.

Em declarações ao nosso jornal, o médio do Benfica agradeceu a distinção, mas sublinhou que ninguém ganha nada sozinho. "É sempre uma alegria receber estes prémios, porque isso faz-nos sentir que estamos a trabalhar bem e na direção certa. De qualquer forma, isso não é o mais importante. O futebol é um jogo coletivo e em momento algum nos podemos esquecer disso. Não é possível um jogador destacar-se e receber estes prémios se não estiver integrado num grupo forte e unido", frisou. Portanto, aproveito para agradecer aos meus colegas da equipa B e dizer-lhes que, sem eles, nunca poderia ter recebido esta distinção", acrescentou.

Autor de dois golos e uma assistência em dez jogos pelo líder da II Liga, a temporada atual é marcante por outro motivo para o internacional sub-21 que, em novembro, se estreou pela equipa principal num jogo da Liga dos Campeões, frente ao Bayern (Alemanha). "Estou satisfeito com o meu percurso e dos meus colegas na equipa B e ao mesmo tempo orgulhoso por já ter tido a oportunidade de estrear-me na equipa principal do Benfica, ao lado de jogadores muito experientes e que me têm ajudado bastante. É um facto que as coisas me têm corrido bem, mas é normal que queira continuar a aprender e a melhorar", assinalou.

Falando em evolução, o criativo refreou o entusiasmo em torno da sua ascensão. "Nenhum jogador de 19 anos está "no ponto" no que quer que seja. Sei que preciso de evoluir em muitos aspetos e também sei que tenho algumas características que posso potenciar. Mas estou a viver tudo de uma forma tranquila, sem quaisquer ansiedades", rematou.

"Metas? Tenho sonhos e objetivos, como qualquer jogador da minha idade, mas prefiro focar-me no dia-a-dia e naquilo que ainda sei que preciso de melhorar", reforçou.

Liderança não é uma "surpresa"

Surpresa só para "quem tem estado menos atento". Esta foi a resposta de Paulo Bernardo quando questionado sobre o primeiro lugar do Benfica B na Liga SABSEG. "Trata-se de um grupo fantástico, muito bem orientado e com um espírito espectacular. Os resultados têm sido bastante bons, mas a liderança sabe ainda melhor quando sabemos que, mesmo sendo a equipa mais jovem da II Liga, o Benfica B não só tem vencido a maior parte dos jogos como o tem feito com muita qualidade", comentou o médio-ofensivo.