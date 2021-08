Paulo Bernardo deu segunda vitória em dois jogos ao Benfica B na Liga SABSEG

Redação com Lusa

Médio-ofensivo marcou o golo que fez a diferença no duelo com o Penafiel.

Um golo de Paulo Bernardo garantiu este domingo o segundo triunfo consecutivo ao Benfica B, por 1-0, no reduto do Penafiel, na segunda jornada da Liga SABSEG, num jogo em que os guarda-redes estiveram em evidência.

Com este triunfo, o Benfica B mantém a liderança, com seis pontos, mais três do que o Penafiel, a meio da tabela.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Benfica B, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Paulo Bernardo, 24 minutos.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Capela, Silvério (Lucas Tagliapietra, 82), Simãozinho, João Amorim, Feliz Vaz (Robinho, 63), Zé Valente (Bruno César, 63), David Caiado (Édi Semedo, 78), Ronaldo Tavares e Roberto (Rui Pedro, 78).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Lucas Tagliapietra, Leandro Teixeira, Ruca, Bruno César, Robinho, Rui Pedro, Édi Semedo e Pedro Prazeres).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Benfica B: Samuel Soares, João Ferreira, Tomás Araújo (Pedro Álvaro, 56), Pedro Ganchas, Rafael Rodrigues, Úmaro Embaló (Jair Tavares, 86), Rafael Brito, Vukotic (Martim Neto, 56), Paulo Bernardo, Samu (Tiago Araújo, 69) e Henrique Araújo (Duq, 86).

(Suplentes: Carlos dos Santos, Filipe Cruz, Pedro Álvaro, Diogo Capitão, Cher Ndour, Martim Neto, Jair Tavares e Tiago Araújo e Duq).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Capela (09), Paulo Bernardo (14), Vukotic (45), Pedro Álvaro (60), Bruno César (87), Tiago Araújo (88), Ronaldo Tavares (89), Edson Farias (90+9) e Jair Tavares (90+9).

Assistência: Cerca de 300 espectadores.