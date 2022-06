Paulo Alves e José Mota candidatos a treinador do Moreirense

Os dois técnicos constituem-se alternativas a Sérgio Vieira, a escolha inicial

Paulo Alves e José Mota são dois treinadores cujos nomes estão em cima da mesa do presidente Vítor Magalhães para substituir Sá Pinto, que terminou contrato com o Moreirense.

Os dois técnicos constituem-se alternativas a Sérgio Vieira, a escolha inicial, cujas divergências em relação ao planeamento da próxima época acabaram por o afastar do clube minhoto, quando o acordo estava preso por pormenores. Que se transformaram em "pormaiores".

De qualquer forma, o processo referente à contratação do novo timoneiro vai ser agora acelerado e as expetativas apontam para que nas próximas horas haja fumo branco. Importa referir ainda que após a descida à II Liga, na época finda, o Moreirense aposta forte no regresso à elite do futebol português na próxima temporada.