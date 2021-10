Paulinho, um goleador forjado nas provas distritais: "Vai chegar à primeira divisão"

O camisola 7 dos tricolores é o jogador das ligas profissionais que marca há mais jogos consecutivos. Já apontou nove golos, cinco para a Liga SABSEG, três na Taça de Portugal e um na Taça da Liga

Um golo de Paulinho é já uma tradição nos jogos do Estrela da Amadora. O avançado voltou a ser decisivo, na vitória no terreno do Feirense (2-1), marcando pelo sétimo jogo consecutivo (cinco para o campeonato e dois para a Taça de Portugal).

Números que, no total de todas as competições, colocam o dianteiro, de 22 anos, como melhor marcador dos tricolores esta época, com nove golos, e também como o jogador das ligas profissionais que marca há mais jogos seguidos. O registo não surpreende Ricardo Silva, que o treinou na temporada passada, no Fafe.

"É um jogador com uma grande capacidade mental e com vontade de se desafiar todos os dias. Foi um jogador que, quando comecei a trabalhar com ele, tinha vindo dos distritais e conseguiu impor-se numa equipa que queria subir. Agora deu um passo de gigante para as ligas profissionais e já é titular indiscutível", analisou, a O JOGO.

O atual treinador do Vilaverdense acredita que "Paulinho tem capacidade para marcar entre 15 a 20 golos esta temporada", e, se tal acontecer, terá as portas da Liga Bwin abertas, defende Ricardo Silva. "Penso que, numa primeira fase, pode vir a ser contratado por um clube de média dimensão, chegando com um estatuto mais baixo. Terá de conquistar o seu espaço, vindo de trás para alcançar o patamar seguinte", realça , aconselhando o antigo pupilo a melhorar ainda alguns aspetos: "É um jogador com faro de golo, com capacidade de aparecer na área, que joga bem de cabeça e que define bem o último passe. Sendo ele ponta de lança, precisa de melhorar um pouco no apoio frontal, principalmente quando chegar ao primeiro escalão, um objetivo que vai alcançar, não tenho dúvidas."

Contratado pelos tricolores ao Fafe, Paulinho começou por ser terceira opção para o ataque. Aproveitou as lesões de Fabrício e Lubega para se impor no onze e tem correspondido com golos. "Os adversário já olham para ele de forma diferente e acredito que vai ser alvo de marcações mais apertadas ", alertou Ricardo Silva.