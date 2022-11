Paulinho renova com o Estrela da Amadora e cláusula de rescisão sobe para os três milhões

Avançados dos estrelistas terminava contrato e prolongou o vínculo por mais duas épocas.

O Estrela da Amadora garantiu a continuidade de Paulinho, artilheiro da equipa, por mais duas temporadas. No contrato rubricado com o emblema tricolor, segundo apurou O JOGO, consta agora uma cláusula de rescisão no valor de três milhões de euros.

O ponta-de-lança estava em final de contrato e começava a ser cobiçado por outros emblemas nacionais.

Melhor marcador da equipa, com oito golos em nove partidas realizadas, Paulinho, de 23 anos, é o segundo no top de goleadores da II Liga.