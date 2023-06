Patrice Evra vibrou com o Estrela da Amadora: "Que noite incrível"

Antigo internacional francês assistiu ao jogo entre Estrela da Amadora e Marítimo.

Patrice Evra, antigo internacional francês e glória do Manchester United, que faz parte do grupo de investimento norte-americano My Football Club que adquiriu recentemente 90% do capital da SAD do Estrela da Amadora, esteve a apoiar a equipa de Sérgio Vieira e assistiu à partida com o Marítimo no camarote presidencial.

A formação da II Liga derrotou os insulares (2-1) na primeira mão do play-off e no próximo domingo joga na Madeira por um lugar no principal escalão. "Que noite incrível, muito obrigado. Estou tão orgulhoso de vocês, mas ainda não acabou. Vamos terminar o trabalho em uma semana", escreveu Evra nas redes sociais.

O brasileiro Régis, aos três minutos, e Jean Felipe, aos 80, deram vantagem à formação lisboeta e Cláudio Winck, aos 87, reduziu para os madeirenses, com a segunda mão marcada para o próximo dia 11 de junho, no Estádio do Marítimo, no Funchal, a partir das 20h15.

O Estrela da Amadora procura voltar ao principal campeonato nacional, que já disputou 16 vezes, a última das quais em 2008/09, enquanto o Marítimo tenta evitar uma descida, 38 anos depois, à segunda divisão - a última vez foi em 1984/85 -, para uma 44.ª presença entre os grandes.