Treinador do Feirense desagradado com as recentes expulsões no banco.

Rui Ferreira foi expulso, anteontem, em Penafiel e o seu adjunto, Carlos Manuel, já o fora com o Moreirense, o que levou o técnico do Feirense a fazer reparos.

"Não sei o que se passa com a equipa técnica. Tem tido um comportamento exemplar e parece que estamos a falar de arruaceiros. Não faltei ao respeito a ninguém, as emoções não devem ser travadas. Não estamos no cinema", disse.

A equipa de Santa Maria da Feira ocupa atualmente o sexto lugar da Liga SABSEG, com 16 pontos em dez jornadas.