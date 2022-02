Paollo Madeira troca o Farense pelo campeonato do Vietname

Paollo Madeira deixou o Farense e vai jogar no Vietname, ao serviço do Hong Linh Ha Tinh FC da V League 1, até final da época.

O avançado, de 25 anos, chegou para o clube satélite dos algarvios, Associação Farense 1910, que competia na 1.ª Divisão Distrital da AF Algarve, na temporada 2019/20, proveniente do Imortal de Albufeira, onde começou a competir como juvenil. Logo no primeiro ano de sénior pela equipa de Albufeira, marcou 18 golos em 29 jogos. Ao serviço da formação satélite do Farense, Paollo volta a mostrar os seus dotes de goleador, tendo realizado nessa temporada 17 jogos e marcado 29 golos.

Sem espaço na equipa principal dos "Leões de Faro", o luso-brasileiro, que acabou por fazer a pré-temporada sob o comando de Sérgio Vieira, saiu por empréstimo na época 2020/21 para o Estrela da Amadora, tornando-se peça imprescindível na subida dos estrelistas do CdP à II Liga, ao ter completado 29 jogos e marcado 7 golos.

Terminando a época na equipa da Reboleira, regressou a Faro para integrar o plantel principal do Farense, agora na II Liga, sob o comando técnico de Jorge Costa.

Certo é que esta temporada Paollo Madeira acaba por não se conseguir impor na equipa principal, quer com Jorge Costa, Fernando Pires e agora com Vasco Faísca. Em 13 jogos (sete nos sub-23, que competem na Liga Revelação, cinco na II Liga e um na Taça da Liga), apenas conseguiu marcar dois golos, na Liga Revelação.

O jogador já está no Vietname e durante esta semana deverá ser oficialmente apresentado como reforço do Hong Linh Ha Tinh FC. Nesta sua primeira aventura fora de Portugal, onde procura relançar a sua carreira, Paollo vai reencontrar André Vieira, que também passou pelo Farense e que na época que findou esteve ao serviço do Varzim e que representa o Saigon Football Club da V League.