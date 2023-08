Paços de Ferreira-Leiria: treinadores e adeptos fizeram a antevisão

Ricardo Silva e Vasco Botelho da Costa tiveram a companhia de adeptos.

Numa iniciativa da Liga Portugal, o arranque da II Liga foi feito com uma conferência de imprensa, tendo como protagonistas os dois treinadores que se defrontam no sábado, Ricardo Silva e Vasco Botelho da Costa, além de um adepto de cada clube, neste caso o Carlos e a Laura, respetivamente do Paços de Ferreira e da União de Leiria, já que a Liga pretende tornar este ano o ano do adepto.

A análise começou por Ricardo Silva, que depois de se congratular com este tipo de iniciativa, focou-se na sua equipa e nas ambições para este primeiro jogo. "Estou muito satisfeito com o nosso grupo de trabalho. É um arranque com um turbilhão de emoções e neste mês e meio de trabalho posso dizer que estamos a fazer o que programamos. Primeiro limpar a casa e depois uma forma criteriosa nas contratações, sendo certo que o plantel ainda está em aberto e até fechar tudo pode acontecer. É verdade que vamos logo na primeira jornada defrontar um adversário fortíssimo, com ambições de subida como nós, não só pelos pergaminhos do clube, mas também pelo trabalho e estabilidade do Vasco e da sua estrutura, mantendo muitos jogadores que vieram da época passada e contratando também com muito critério. Amanhã, vamos ter um jogo difícil, mas nesta divisão não há jogos fáceis".

Por sua vez Vasco Botelho da Costa quis tirar a pressão aos seus jogadores, "Faço minhas as palavras do Ricardo em relação a esta iniciativa e em relação a sermos candidatos, acho que é uma alimentação jornalística. Nunca em momento algum posso prever o que vai acontecer daqui a sete ou oito meses. O que me preocupa é o jogo de amanhã e adicionar vida a este clube, continuando a fazer um trabalho de qualidade, valorizando o nome do clube e da marca do União de Leiria. Sabemos que temos um plantel de qualidade e temos ambições de garantir todas as condições para os atletas, mas sabemos que ainda estamos a crescer e que ainda há pouco tempo o União estava a jogar no futebol amador".

Por fim os adeptos também deram a sua opinião e ambos acreditam nos seus treinadores para a almejada subida de divisão. Interpelados sobre três jogadores que têm de ser titulares, o Carlos referiu o Luíz Carlos, o Marafona e o Cipenga, já a Laura selecionou o Jair, o Pawel Kieszek e o Leandro Silva.