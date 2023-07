Paços de Ferreira perde segundo particular do dia frente ao Lourosa

Rúben Gonçalves adiantou a formação aveirense, aos 15 minutos, e Ivanildo aumentou a vantagem seis minutos depois, mas, logo a seguir, Antunes reduziu de grande penalidade, fixando o resultado final.

O Paços de Ferreira perdeu no terreno do Lusitânia de Lourosa, da Liga 3, por 2-1, resultado feito ao intervalo, no segundo encontro particular realizado este sábado pela formação da II Liga.

Rúben Gonçalves adiantou a formação aveirense, aos 15 minutos, e Ivanildo aumentou a vantagem seis minutos depois, mas, logo a seguir, Antunes reduziu de grande penalidade, fixando o resultado que não mais se alteraria até ao final.

Ricardo Silva fez alinhar de início os jogadores menos utilizados no particular realizado de manhã diante do Gil Vicente, da I Liga (vitória dos gilistas por 3-2), num jogo muito disputado, mas típico de pré-temporada.