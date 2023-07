Paços de Ferreira e Penafiel empatam em teste de preparação

Redação com Lusa

O Penafiel, que foi a jogo pela primeira vez nesta fase da temporada, foi bem melhor no primeiro tempo, materializando a superioridade aos oito minutos, num grande golo de Adílio Santos, através de um "chapéu" a partir da quina da área

O Paços de Ferreira e o Penafiel empataram, este sábado, 1-1, em mais um ensaio de pré-temporada realizado no estádio Capital do Móvel, reeditando um dérbi que volta a repetir-se agora na II Liga.

Os pacenses, ainda sem Juan Delgado e Luiz Carlos (só devem chegar na próxima semana), tiveram mais bola e foram mais perigosos no segundo tempo, com novos "onzes" nos dois conjuntos, e empataram aos 63 minutos, na primeira intervenção no jogo de Pio, avançado que esteve emprestado na época passada ao Montalegre.

O técnico pacense não utilizou todos os jogadores do plantel, incluindo o reforço brasileiro João Araújo, lesionado no joelho esquerdo frente ao Feirense (vitória do Paços por 7-1), que continua em reavaliação.