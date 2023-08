Paços de Ferreira contrata goleador do Lixa

Ricardo Silva, treinador do Paços de Ferreira

Miguel Moreno, extremo colombiano de 19 anos, vai ser reforço do Paços de Ferreira por três temporadas.

O Paços de Ferreira está prestes a garantir a contratação de Miguel Moreno, avançado que representava o Lixa, da Divisão de Honra da AF Porto. O colombiano, de 19 anos, vai assinar por um contrato válido por três temporadas, sabe O JOGO.

Em 2022/23, o jovem futebolista participou em 32 jogos do Lixa e marcou uns impressionantes 30 golos. Fez ainda nove assistências, sendo um dos grandes obreiros da subida do emblema do concelho de Felgueiras à Divisão de Elite da AF Porto.