Paços de Ferreira contrata extremo Costinha ao Braga

Costinha é o 11.º reforço dos pacenses para a temporada 2023/24

O extremo Costinha, que alinhava no Sporting de Braga B, é o 11.º reforço do Paços de Ferreira para esta temporada, anunciou esta segunda-feira o emblema da II Liga.

"O FC Paços de Ferreira e o SC Braga acordaram a cedência a título definitivo do extremo Costinha", pode ler-se na nota informativa do Paços, sem precisar a duração do contrato do jogador.

Costinha, nome pelo qual é mais conhecido Tomás Morais Costa, fez formação no Sporting, Torreense e Académica, tendo feito a estreia como sénior na equipa de sub-23 dos 'estudantes' e, na época seguinte, em 2021/22, na equipa principal, na II Liga.

O extremo, de 22 anos, mudou-se na última época para Braga, tendo alinhado na equipa B, na Liga 3, contabilizando 27 presenças e quatro golos.

Costinha é o 11.º reforço dos pacenses para a temporada 2023/24 e chega à Capital do Móvel após dois jogos oficiais realizados pelos 'castores', um para a Taça da Liga (eliminação da competição no terreno do primodivisionário Estoril Praia, após derrota por 2-0) e outro na II Liga (empate 0-0 na receção à União de Leiria).