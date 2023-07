Paços de Ferreira cilindrou Feirense, reforço marcou e lesionou-se

O Paços de Ferreira recebeu e venceu esta quarta-feira o Feirense, concorrentes da II Liga em 2023/24, por 7-1, num ensaio marcado por uma estreia e a lesão do reforço pacense João Araújo.

O avançado brasileiro, oriundo do Grémio Anápolis, lesionou-se sozinho na segunda parte do jogo e teve mesmo de abandonar o relvado, com muitas queixas no joelho esquerdo.

A lesão de João Araújo acabou por ser o lado pior de um ensaio que assinalou a continuidade do médio Tiago Ribeiro, reforço de inverno do Paços, na época passada, por empréstimo (agora renovado) do Mónaco, de França.

Tiago Ribeiro entrou mesmo no primeiro onze do Paços agora orientado por Ricardo Silva, cuja equipa cilindrou o concorrente Feirense por 7-1.

Os reforços Welton Júnior e Marcos Paulo bisaram, tendo os restantes golos sido apontados por Matchoi, Cipenga e Edmilson. O golo do Feirense, que ainda chegou com o encontro empatado a uma bola ao intervalo, foi anotado pelo central Cláudio.