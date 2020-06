Académico de Viseu assegura os primeiros reforços: saiba quem são

Académico de Viseu conta com os golos de João Vasco, que já foi do Tondela

Joel e João Vasco estão contratados para a próxima temporada.

Joel Monteiro e João Vasco são os primeiros reforços do Académico de Viseu contratados para 2020/21. Joel, lateral-direito de 29 anos, jogou esta temporada no Casa Pia, onde fez 22 jogos. Natural do Porto, o defesa fez toda a formação no Salgueiros e foi no emblema de Paranhos que subiu a sénior. Entretanto, em 2014 transferiu-se para o Famalicão, que na altura ainda disputava o Campeonato de Portugal, e nos minhotos permaneceu até à época passada, despedindo-se com duas subidas: uma à II Liga e outra à I Liga. De resto, Joel Monteiro vai reencontrar Jorge Miguel no Fontelo, lateral-esquerdo com quem partilhou o balneário no "Fama".

Por sua vez, o ataque recebe João Vasco. O dianteiro, de 25 anos, de Darque, Viana do Castelo, deu nas vistas no Mortágua e os 12 golos que marcou em 2016/17 fizeram-no dar o salto para o Tondela, então no primeiro escalão. Porém, João Vasco só fez um jogo nos beirões e foi sucessivamente emprestado ao Gil Vicente (um golo em 18 partidas), Benfica e Castelo Branco (14 golos em 35 encontros) e Olhanense (13 remates certeiros em 26 jogos).

De resto, João Vasco era o melhor marcador dos algarvios, líderes da Série D do Campeonato de Portugal à data da suspensão da prova, e estava quase a bater o recorde de golos numa época, não fosse a covid-19 ter terminado com o CdP. A dupla, que deverá ser anunciada nos próximos duas, são as primeiras caras novas no plantel que continuará a ser orientado por Rui Borges.