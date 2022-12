"Os números dizem que temos de melhorar a eficácia ofensiva"

Bruno Vitorino, presidente da SAD do Torreense, confidenciou que anseia transferir esse momento de forma para o campeonato.

O Torreense, após mais de um mês, regressa esta sexta-feira aos jogos para a Liga SABSEG, na deslocação à Trofa.

O clube encontra-se no 15º posto, com 10 pontos, um acima da linha de água, no entanto, e face ao bom momento vivido na Taça da Liga - onde não perdeu nenhum encontro, tendo ficado em segundo lugar do grupo H -, Bruno Vitorino, presidente da SAD do Torreense, confidenciou que anseia transferir esse momento de forma para o campeonato.

"Não só penso como desejo fortemente que isso aconteça. Nós, administração, confiamos no trabalho que está a ser feito pela equipa técnica, de forma que se consiga cumprir os objetivos para esta época, que é a manutenção na Liga 2", disse, relembrando que, apesar de alguns percalços, o clube está a cumprir com o proposto. "Estamos dentro daquilo que nos comprometemos no início. Agora há que trabalhar e conquistar o mais importante: os pontos, que nos dão essa garantia."

A solução para cumprir com esta meta poderá estar na melhoria do registo ofensivo. O Torreense apenas marcou por sete ocasiões no campeonato, o que faz deste o pior registo da Liga. Um dado bastante penalizador se tivermos em conta que a turma de Torres Vedras, nos últimos três jogos do campeonato, antes da paragem prolongada para disputar a Taça da Liga, obteve três derrotas, sendo que todas elas por 1-0. Aliás, em dois desses embates sofreu após os 90 minutos. Um reflexo do velho ditado "quem não marca, sofre".

Face a estes números, Bruno Vitorino assume que será necessário encontrar respostas para este problema. "Os números dizem que nós temos de melhorar a nossa eficácia ofensiva e temos que encontrar soluções para isso", alertou, destacando que a preocupação para esta janela do mercado de transferências passa por "reforçar o setor ofensivo". "Temos um mês para isso, temos o mês de janeiro para isso. Estamos a trabalhar nesse sentido há já algum tempo, temos os nossos técnicos atentos ao mercado, e vamos tentar, dentro daquilo que são as possibilidades do clube, encontrar quem nos consiga ajudar a chegar a bom porto", rematou.

De relembrar que o Torreense já começou a efetuar mudanças nesse sentido, sendo que Patrick Fernandes, proveniente do Chaves, reforçou o setor ofensivo. Em sentido contrário seguiram Midana Sambu (Belenenses) e Mateus (Leiria).