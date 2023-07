João Aurélio, capitão do Nacional, mostra-se satisfeito com a pré-época da equipa, que conta com um plantel onde reina a juventude.

O capitão do Nacional não tem dúvidas que a sua equipa está preparada para dar início aos jogos a sério. João Aurélio numa pré-época "bastante produdiva", com "boas ideias do treinador".

"Temos um jogo para dar sequência às semanas de treino e encarar o jogo com o máximo de responsabilidade", vincou.

Para o capitão alvinegro, a vitória sobre o Marítimo B foi positiva e permite aumentar a confiança para o jogo de sábado frente ao Penafiel, na Choupana, às 15h30 e para a Taça da Liga. "Realmente foi um teste positivo. Queríamos ter mais testes antes deste compromisso. Mas estamos empenhados no trabalho que estamos a fazer. É encarar o jogo da melhor maneira".

João Aurélio coloca grande importância nesta partida. "Em qualquer prova temos sempre a ambição de passar. Não é só mais um jogo. É um jogo para vencer. Se vencermos passamos à próxima fase".

O plantel do Nacional conta com vários jogadores da formação, grupo que é mais jovem do que os dos últimos anos. O capitão passa uma palavra de confiança. "Sinto-me importante como qualquer outro. Digo aos mais jovens para encararem o futebol com o compromisso que tem de ser. Os jovens têm de agarrar a oportunidade da melhor maneira", finalizou.

Depois de um dia de folga, o plantel de futebol profissional alvi-negro arrancou hoje para a terceira semana desta pré-época. Os alvi-negros realizaram uma sessão de treino matinal, que decorreu no Campo do Centenário, e já contou com três caras novas. Além de Gustavo Silva, que regressa, os reforços Guilherme Pira e Festim Shatri já participaram na sessão de trabalho orientada por Tiago Margarido.



Pela sala de imprensa passou o defesa português João Aurélio. O jogador alvi-negro vincou "que têm sido boas semanas de treino" e que "o jogo com o Penafiel vem numa boa altura." Sobre os objetivos para esta Allianz Cup, Aurélio defendeu que "o Nacional procura chegar o mais longe possível em todas as competições."



Para amanhã está prevista sessão bidiária, às 10h45 e 16h00, novamente no Campo do Centenário.