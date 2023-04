Oliveirense vence na Madeira e ganha novo fôlego na Liga SABSEG

Triunfo por 3-0 em casa do Nacional.

A Oliveirense ganhou balanço na II Liga ao vencer o Nacional por 3-0, no encontro inaugural da 27.ª ronda, que contou com a expulsão de Zé Manuel ainda na primeira parte.

O jogo ficou marcado pela expulsão de Zé Manuel ao minuto 19, que acabou por alterar todo o rumo do jogo, até então dominado pelos madeirenses, tendo a equipa visitante aberto o ativo escassos minutos depois com golo de Jaiminho (22), sentenciando o resultado já na ponta final do encontro com tentos de Serginho (82) e Rodrigo Borges (90+3).

A estreia a vencer na Madeira frente ao Nacional não poderia ser mais "doce" para a Oliveirense, pois permitiu a "escalada", embora à condição, de cinco lugares de tabela classificativa, ocupando o mais tranquilo oitavo lugar com 34 pontos, quebrando a sequência de seis jornadas sem conhecer o sabor da vitória.

No sentido inverso, o Nacional aumentou para três o número de derrotas consecutivas, ficando à mercê de ver as equipas que ocupam os lugares de despromoção direta encurtarem distâncias na presente ronda, já que os madeirenses ocupam a primeira posição acima da linha de água, no 16.º posto, com uma diferença de apenas cinco pontos das equipas que se seguem, mantendo os 28 pontos.

O jogo começou muito disputado com as duas formações, separadas por três pontos, a procurar aumentar o "fosso" para os lugares de despromoção, com a Oliveirense por intermédio de Michel Lima a colocar uma bola na barra ao minuto seis do encontro.

O anfitrião respondeu de imediato e prometeu o golo em três ocasiões, por Zé Manuel em duas e Rúben Macedo, acabando por esbarrar na extrema atenção de Ricardo Ribeiro, que regressou à titularidade após suspensão.

O Nacional acabou por ficar condicionado logo aos 19 minutos, aquando da expulsão de Zé Manuel, com recurso a um vermelho direto, após ter dado um toque na perna esquerda de Volnei Feltes, num momento em que não tinha hipóteses de chegar à bola.

Ainda de cabeça "quente", o anfitrião acabou sofrendo o primeiro golo três minutos depois por intermédio de Jaiminho, servido por Michel Lima, perante uma defesa sem reação.

Na etapa complementar, enquanto faltava discernimento no último terço aos madeirenses, a formação de Oliveira de Azeméis respondeu com eficácia, com Serginho a colocar a bola no fundo das redes, após assistência de Miguel Maga.

O Nacional reviveu o "fantasma" da última ronda, na pesada derrota na casa do Vilafranquense (4-0), onde os golos surgiram no segundo tempo, com a Oliveirense a sentenciar o resultado na sequência de um canto de Duarte Duarte para Rodrigo Borges, que surgiu na grande área surpreendendo a defesa insular, no último minuto dos três concedidos pelo árbitro Hugo Silva.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Oliveirense: 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Jaiminho, 22 minutos.

0-2, Serginho, 82.

0-3, Rodrigo Borges, 90+3.

Equipas:

- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Clayton Sampaio, Rafael Vieira, Zé Gomes (André Sousa, 67), Danilovic, Rúben Ramos (Carlos Daniel, 46), Luís Esteves (Pipe Gómez, 59), Dudu (Bruno Gomes, 83), Zé Manuel e Rúben Macedo (Gustavo Silva, 67).

(Suplentes: Lucas França, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Jota, Sérgio Marakis, Pipe Gómez, Carlos Daniel, André Sousa e Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Miguel Maga, Volnei Feltes, Rodrigo Borges, Kazu, Ibrahima Guirassy (Filipe Alves, 78), Serginho, Nuno Valente (Serginho Andrade, 57), Jaiminho, Jonata Bastos (Zé Leite, 70) e Michel Lima (Duarte Duarte, 57).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Duarte Duarte, Serginho Andrade, Mateus Raniel, Zé Leite e Zé Pedro).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Macedo (02), Volnei Feltes (61), Serginho Andrade (65), Ibrahima Guirassy (67), Miguel Maga (87) e João Aurélio (90+1). Vermelho direto para Zé Manuel (19).

Assistência: 1.875 espectadores.