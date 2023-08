Oliveirense vence Länk Vilaverdense com golo no período de compensação

Redação com Lusa

Descontos foram penalizadores para o Länk Vilaverdense

A Oliveirense venceu este domingo o Länk Vilaverdense, por 2-1, e ascendeu à liderança da II Liga de futebol só com triunfos, após a segunda jornada, num jogo realizado em Paços de Ferreira e decidido nos descontos.

João Paulo marcou de recarga aos 90+2 minutos e ofereceu o triunfo - feliz e lisonjeiro - à Oliveirense, que se adiantou no marcador por Guilherme, aos 45, com o Länk a empatar merecidamente por André Soares, aos 60, na transformação de uma grande penalidade por indicação do videoárbitro.

Na tabela, a Oliveirense subiu ao primeiro lugar, em igualdade com o AVS, ambos com seis pontos, enquanto o Länk Vilaverdense soma apenas um e está na 12.ª posição.

Leia também FC Porto Boca Juniors adia estreia de Alan Varela no FC Porto Jogador argentino ainda não se encontra inscrito na Liga. Dragões não têm 20 jogadores disponíveis para o jogo com o Farense

Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Länk Vilaverdense - Oliveirense, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Guilherme Soares, 45 minutos.

1-1, André Soares, 60 (grande penalidade).

1-2, João Paulo, 90+2.

Equipas:

Länk Vilaverdense: Ivo Gonçalves, Rafael Viegas, Batista, Carlos Freitas, Armando Lopes, Ericson, Jair Semedo (Lénio, 90+1), Boubacar (Simon, 79), Harramiz (Ansu Fati, 67), Gonçalo Teixeira (Bruno Silva, 67) e André Soares (João Caiado, 79).

(Suplentes: Cajó, Bakary Konaté, Maviram, João Caiado, Lénio, Simon, Bruno Silva, Ansu Fati e Zé Pedro).

Treinador: António Barbosa.

Oliveirense: Arthur Augusto, Gonçalo Negrão (João Paulo, 64), John Kelechi, Guilherme Soares, Kazu (Brandão, 78), Filipe Alves (Kazu Miura, 90+1), Guirassy, Zé Leite, Duarte Duarte (Schurrle, 46), Zé Pedro (Vasco Gadelho, 64) e André Schutte.

(Suplentes: Nuno Macedo, Iago, Vasco Gadelho, Lamine, Schurrle, João Paulo, Kazu Miura, Brandão e Rodrigues).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Negrão (15), Kazu (40), Harramiz (50), Guirassy (52), Filipe Alves (55), Carlos Freitas (70), Ericson (90+4), João Paulo (90+7) e Lénio (90+8).

Assistência: 660 espetadores.