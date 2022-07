Oliveirense vence equipa sub-23 do Braga

Redação com Lusa

É a primeira vitória da pré temporada da equipa de Oliveira de Azeméis, que regressou esta época ao segundo escalão do futebol nacional, depois das derrotas com o Sporting de Braga (6-2), Paços de Ferreira (1-0) e Leixões (2-1)

A Oliveirense, da Liga SABSEG, venceu hoje, por 1-0, a equipa de sub-23 do Braga, num jogo particular realizado à porta fechada na cidade desportiva do clube bracarense.

O único golo da partida foi marcado por Miguel Pereira, logo aos oito minutos.

