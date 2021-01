Oliveirense triunfa em Viseu e respira melhor na II Liga

Formação de Oliveira de Azeméis interrompeu uma série de quatro jogos sem perder dos viseenses.

A Oliveirense venceu este domingo em fora o Académico de Viseu, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da II Liga, afastando-se dos lugares de despromoção, num encontro que se iniciou com 30 minutos de atraso.

O gelo no relvado do Fontelo obrigou ao retardamento do início da partida, com a Oliveirense a adiantar-se logo aos cinco minutos, por Onohara, com Raniel, aos 77', a dar o triunfo aos visitantes, já depois de os viseenses terem empatado por Diogo Santos (24').

A Oliveirense interrompeu uma série de quatro jogos sem perder dos viseenses na II Liga e com o triunfo subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 17 pontos, enquanto o Académico de Viseu desceu para a 15.ª posição, com 16.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - Oliveirense, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Onohara, 5 minutos.

1-1, Diogo Santos, 24.

1-2, Raniel, 77.

Equipas:

Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Pica, Filipe, Jorge Miguel, Diogo Santos, Zimbabwe (Carter, 79), Paná (Fernando Ferreira, 68), Joel (Luisinho, 46), João Vasco (Yuri Araújo, 68) e Ayongo.

(Suplentes: Janota, Fábio Santos, Puch, Yurí Araújo, Jeremias Puch, Carter, Fernando Ferreira, Bondoso e Luisinho).

Treinador: Pedro Duarte.

Oliveirense: Arthur, Leandro, Raniel, Steven Pereira, Leo Bahia, Ono (Machado, 73), Filipe Gonçalves, Oliveira (Luiz Henrique, 90+4), Bortoluzo (Thalis, 62), Jorge Teixeira e Lima (Dionathã, 73).

(Suplentes: Coelho, Machado, Sele Davou, Pedro, Dionathã, Hugo Oliveira, António Gomes, Thalis, Luiz Henrique).

Treinador: Raul Oliveira.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paná (145), Ayongo (21), Joel (38), Ono (44), Leo Bahia (82), Fernando Ferreira (83), Jorge Miguel (90), Leandro (90+2).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.