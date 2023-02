Oliveirense trava líder Moreirense e mantém-se invicto em casa

Com este empate, a formação oliveirense continua sem perder em casa, enquanto a formação de Moreira de Cónegos manteve a liderança, agora com 50 pontos, mais 10 do que o Estrela da Amadora, que tem menos um jogo.

A Oliveirense manteve hoje a invencibilidade caseira ao empatar 2-2 na receção ao líder Moreirense, em jogo da 22.ª jornada da Liga SABSEG.

Com este empate, a formação oliveirense continua sem perder em casa, enquanto a formação de Moreira de Cónegos manteve a liderança, agora com 50 pontos, mais 10 do que o Estrela da Amadora, que tem menos um jogo.

A equipa da casa entrou melhor na partida e, logo aos três minutos, viu um golo anulado, depois de Sérgio Andrade ser apanhado em fora de jogo.

Seguiram-se vários lances de perigo levados a cabo pela formação de Oliveira de Azeméis, que ameaçaram a baliza de Kewin Silva.

Ainda assim, foi o Moreirense que, na primeira vez que chegou com à área adversária, fez o golo. Frimpong cruzou para Alan que rematou rasteiro, inaugurando o marcador.

A Oliveirense respondeu por Kazu. Maga cruzou no lado direito e o brasileiro, com a bola ainda no ar, de primeira, rematou para o golo. A bola ainda bateu na trave mas acabou por entrar.

Logo depois, aos 30 minutos, o mesmo Kazu esteve perto de fazer o bis e colocar a Oliveirense na frente. O lateral isolou-se perante o guarda-redes dos Minhotos, mas, desta vez, atirou ao lado.

Pouco depois, foi, novamente, o Moreirense voltou a adiantar-se. Aos 38 minutos, Camacho rematou, Rodrigo Borges ainda "cortou" a bola, mas esta sobrou para André Luís que não perdoou e fez o segundo da equipa de Paulo Alves.

No arranque do segundo tempo, a Oliveirense replicou a entrada forte na partida e, fruto de uma grande pressão, rapidamente conseguiu chegar ao empate.

Aos 47 minutos, Carter protagonizou mais um golo de bonito efeito. Jaiminho entrou pela direita, entregou para Carter que "disparou" para dentro da baliza do Moreirense.

Depois do golo, a partida acabou por ficar mais apática e com menos ocasiões para ambos os lados, mas mantendo sempre o equilíbrio.