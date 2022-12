Oliveirense regressa às vitórias na receção ao Covilhã

Com a vitória, a Oliveirense, que não vencia há quatro jogos, ascende provisoriamente ao 14.º lugar da II Liga, com 14 pontos.

A Oliveirense venceu esta sexta-feira o Covilhã por 2-0, em jogo da 14ª jornada da II Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, regressando aos triunfos na competição.

Jonata Bastos adiantou a Oliveirense, na transformação de uma grande penalidade, aos três minutos, com Zé Pedro a consumar o triunfo da equipa de Fábio Pereira ainda na primeira parte, aos 37.

Com a vitória, a Oliveirense, que não vencia há quatro jogos, ascende provisoriamente ao 14.º lugar da II Liga, com 14 pontos, enquanto o Covilhã ocupa o último lugar da prova, com seis pontos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - Covilhã, 2-0

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Jonata Bastos, 03 minutos (grande penalidade).

2-0, Zé Pedro, 37.

Equipas:

Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Kazu (Gadelho, 69), Serginho, Duarte (Zé Leite, 58), Jaiminho, Zé Pedro (Pimenta, 84), Michel e Jonata Bastos (Filipe Alves, 46).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Graça, Marcelo Marques, Gadelho, Obi e Zé Leite)

Treinador: Fábio Pereira.

Covilhã: Bruno Bolas, Diogo Rodrigues, Tiago Lopes, Ângelo, Jorginho, Gildo (Zé Tiago, 46), Cornélio (Fabrice Tamba, 90+1), Gilberto (Sena, 72), Nuno Rodrigues, Fatai e Kukula.

(Suplentes: Igor Araújo, Sena, Zé Tiago, Agustin Marsico e Fabrice Tamba)

Treinador: Alex Costa.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cornélio (22), Duarte (25), Tiago Lopes (36), Maga (38), Zé Pedro (74), Michel (78 e 90), Rodrigo Borges (81) e Nuno Rodrigues (86). Cartão vermelho para Michel (90).

Assistência: cerca de 1500 espectadores.