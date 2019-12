Oliveirense regressa às vitórias, Chaves volta a perder

Triunfo por 2-0 em casa do Chaves, na jornada 12 da II Liga.

A Oliveirense venceu no reduto do Chaves por 2-0, na 12.ª jornada da II Liga, regressando às vitórias num encontro em que soube aproveitar os erros do adversário. Sem competir desde 9 de novembro, a Oliveirense regressou aos triunfos no campeonato graças aos golos de Agdon, aos 19 minutos, e Bouldini, aos 44', subindo provisoriamente uma posição, até ao 15.º lugar, com 11 pontos. O conjunto de Trás-os-Montes somou a segunda derrota consecutiva e mantém-se no sétimo posto, com 18 pontos.

A equipa de Oliveira de Azeméis aproveitou bem os erros dos flavienses para construir uma boa vantagem na primeira parte, com a equipa da casa a sair debaixo de assobios dos adeptos, quer ao intervalo, quer no final do desafio.

Aos 19 minutos, uma perda de bola de Costinha a meio campo colocou Agdon em posição privilegiada, com o avançado a não perdoar, e, aos 44 minutos, após um livre que o guarda-redes Igor aliviou mal, Bouldini, em remate acrobático, aumentou a vantagem.

O controlo do desafio até pertenceu à formação de Chaves, que não foi eficaz: aos seis minutos, Wagner serviu André Luís, que desviou de cabeça ao lado, e, aos 42', o avançado ganhou em velocidade e trabalhou na área, mas atirou para uma boa intervenção de Coelho.

Aproveitando a desorientação da equipa flaviense, a Oliveirense podia ter aumentado a vantagem no arranque da segunda parte, com Oliveira, aos 50 minutos, e Fabinho, aos 51', a obrigarem Igor a boas defesas.

O técnico José Mota mexeu na equipa logo ao intervalo, lançando o médio criativo Guzzo e o avançado Platiny, que se juntou na frente a André Luís e, mais tarde, abdicou do lateral Jean Filipe, para lançar o atacante Batxi, colocando mais unidades na frente e obrigando o adversário a recuar.

Os avançados André Luís, em duas situações, e Platiny, por uma vez, ainda tiveram oportunidades para reduzir o marcador, mas, mais uma vez, não foram eficazes.

Jogo disputado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Oliveirense, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Agdon, 19 minutos.

0-2, Bouldini, 44.

Equipas:

- Chaves: Igor, Jean Filipe (Batxi, 62), Diego Galo, Medina, José Gomes, Gamboa, Costinha (Guzzo, 46), João Teixeira (Platiny, 46), Wagner, Fatai e André Luís.

(Suplentes: Samu, Jefferson, Guzzo, Calasan, João Paredes, Batxi e Platiny).

Treinador: José Mota.

- Oliveirense: Coelho, Alemão, Michael Douglas, Sérgio, Leandro, Filipe Gonçalves, Oliveira (Diogo Clemente, 73), Sérgio Ribeiro (Miguel Silva, 70), Fabinho, Bouldini (Malele, 90+1) e Agdon.

(Suplentes: Bruno Vale, Elizio, Diogo Clemente, Miguel Silva, Paraiba, Neto Costa e Malele).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Abdon (30), Michael Douglas (45+1), José Gomes (48), Oliveira (72), André Luís (76), Fabinho (81) e Wagner (84).

Assistência: 1.054 espetadores.